運ばれるチェイニー元副大統領のひつぎ＝20日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】3日に84歳で死去した米共和党のディック・チェイニー元副大統領の葬儀が20日、ワシントン大聖堂で営まれた。民主党のバイデン前大統領らも参列し超党派で追悼。AP通信によると、トランプ大統領とバンス副大統領は招待されず、確執が改めて浮き彫りになった。トランプ氏はチェイニー氏の死去に沈黙を保っている。20日にイベントで登壇し