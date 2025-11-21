20日、ロシア国防省幹部から戦況の報告を受けるプーチン大統領（大統領府提供・タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア軍のゲラシモフ参謀総長は20日、ウクライナ東部ハルキウ州の要衝クピャンスクを制圧したとプーチン大統領に報告した。激戦が続いているとされる東部ドネツク州の要衝ポクロウシクについても75％を制圧したと主張した。ロシア側は10月下旬の時点で、クピャンスクもポクロウシクも包囲したと主張していた。クピ