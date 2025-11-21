初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。「How’s it going?」は友だちなど親しい人に会ったときによく使われるカジュアルな挨拶で、日本語では「調子はどう？」「どんな感じ？」「元気？」などと訳されます。そこで今回は、「How’s it going?」と聞かれたとき