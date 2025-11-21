読売ジャイアンツが11月17日、Xを更新。長野久義（40）の引退セレモニーの開催を発表した。 投稿された画像は、長野の16年間にわたる現役時代の写真と、着用した背番号になぞらえた「RE5PEC7」という文字をあしらったもの。「RE5PEC7」は巨人時代の背番号7と、カープ時代の背番号5をもじった言葉遊びと思われる。 長野は10月に今季限りの現役引退を発表している。読売ジャイアンツWebサイトによると、11月23日