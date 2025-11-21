突然ですが、「GPA」が何の略か知っていますか?主に大学の成績で目にした…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Grade Point Average」でした！「GPA」とは「Grade Point Average」の略。学生の成績を数値化した指標です。各科目の成績をA＝4.0、B＝3.0といった点数に置き換え、単位数で重みづけした平均値として算出されます。社会人に置き換えるなら、単なる“点数”ではなく「成果の質と量を合わせて評価したスコア」