体が1日に必要としているエネルギー量が食事で摂れていないと、腸の修復はもちろん、だるい、疲れやすいなどの不調も改善されにくくなります（写真：takeuchi masato／PIXTA）【写真を見る】糖質オフ・ゼロ系ビール市場でバカ売れしているという『一番搾り』。青いラベルを一度は目にしたことがあるのでは？健康に気を使う人は発酵食品を取り入れるなど腸内環境にも気を配っているのではないでしょうか？実はそうした人ほど陥