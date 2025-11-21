山中柔太朗（M！LK）と高松アロハ（超特急）がダブル主演する映画『純愛上等！』の主題歌は、hitomiの「LOVE 2000」を、山中と高松で結成された映画限定オリジナルユニット「鶴 and 亀」がカバーすることが発表された。さらに、追加キャストとして堀夏喜（FANTASTICS）の出演が発表され、本予告、場面写真が解禁となった。【動画】山中柔太朗×高松アロハ“純愛”だけじゃない――？緊迫の展開予感させる本予告七緒の同名