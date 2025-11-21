将棋の第84期順位戦A級5回戦が11月20日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で行われ、糸谷哲郎八段（37）が中村太地八段（37）に149手で勝利した。【映像】糸谷八段が中村八段に勝利した瞬間の表情注目の同学年対決は、糸谷八段が制した。ABEMAでテキスト解説を担当した黒田尭之六段（29）は、「糸谷八段得意の先手雁木に対し、中村八段の早い端歩、さらに40手目あたりまでは、おそらく用意の作戦だったのではないかと推測されま