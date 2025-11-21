ブラジルで開催されている気候変動対策を議論する国連の会議「COP30」の会場で火災が発生し、一時騒然となりました。【映像】騒然とする場内（現地の様子）ブラジルメディアによりますと、20日午後2時すぎ、ブラジルのベレン市で開催されている「COP30」の会場で火災が発生し、サイレンが鳴り響く中で、会議に参加していた各国の代表団やメディア陣が一斉に避難しました。火は30分ほどで鎮圧され、けが人は確認されていない