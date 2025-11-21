21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1460円安の4万8460円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 53713.80円ボリンジャーバンド3σ 52523.47円ボリンジャーバンド2σ 51333.13円ボリンジャーバンド1σ 50142.80円25日移動平均 49910.00円一目均衡表・基準線 49910.00円一目均衡表・転換線 49823.94円20日日経平均株価現物終