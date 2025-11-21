札幌・中央警察署は2025年11月21日、苫小牧市の自称・会社員の男（42）を詐欺の疑いで逮捕しました。男は11月21日午前1時すぎから午前1時半ごろまでの間、札幌市中央区南5条西5丁目のジンギスカン店で、代金を支払う意思と能力がないにもかかわらず、計2210円相当の飲食などの提供を受けた疑いが持たれています。店の関係者から「客ともめている」と通報があり、事件が発覚。調べに対し男は「無銭飲食をするつもりはありませんでし