21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比54.5ポイント安の3258ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3436.31ポイントボリンジャーバンド3σ 3389.10ポイントボリンジャーバンド2σ 3341.89ポイントボリンジャーバンド1σ 3311.00ポイント一目均衡表・転換線 3299.57ポイント20日TOPIX現物終値 3294.68ポイント25日移動平均 3