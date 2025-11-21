リーズ・ユナイテッドが前田大然に関心かスコットランド1部セルティックに所属する日本代表FW前田大然は、イングランド1部リーズ・ユナイテッドへの移籍の可能性が浮上している。リーズは現在プレミアリーグで苦戦を強いられており、来年1月の移籍市場での補強の噂が持ち上がるなか、英メディア「Football Insider」が「ダニエル・ファルケが獲得できる3人の選手、リーズの移籍の優先順位が1月を前に明らかに」と報じている。