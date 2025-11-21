学校の書道の授業で使っていた墨を覚えているだろうか。 【写真】どういう違いが…「ぼくてき」のラベル 固形の墨を硯で磨って使っていた人もいるだろうが、多くの人は「墨汁（ぼくじゅう）」や「墨滴（ぼくてき）」、「書道液」などと呼ばれる液体の墨を使っていたはず。それぞれどんな違いがあるのか。墨、書道用具メーカーの株式会社呉竹の担当者に聞いてみた。 ――「書道液」と「墨汁」「墨滴」の違