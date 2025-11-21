上司が部下に仕事を任せるとき、どのようなコミュニケーションを取ればいいのか。リーダーズクリエイティブラボ代表の五十嵐剛さんは「『好きにやっていいよ』という丸投げや、部下に一切の権限のないただの命令では、成果も出ず、部下からの信頼も得られない」という――。※本稿は、五十嵐剛『任せる勇気』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Suphaporn※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Suphap