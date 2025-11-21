「ロサンゼルス自動車ショー」で、ホンダが披露したクーペの新型「プレリュード」＝20日、米ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米西部ロサンゼルスで開催される国際的な自動車展示会「ロサンゼルス自動車ショー」が20日、報道陣に公開された。ホンダがクーペの新型「プレリュード」を米国で初披露したほか、トヨタ自動車はスポーツタイプ多目的車（SUV）の新型「RAV4」を展示するなど今後、本格投入するモデルをアピール