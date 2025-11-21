警視庁に重大な不祥事が発覚した。「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」と位置づけ、警察当局が組織をあげて摘発を進める全国最大規模の違法スカウト組織「ナチュラル」に捜査情報を漏らしたとして、11月12日、警視庁暴力団対策課の警部補、神保大輔容疑者（43）が地方公務員法（守秘義務）違反の容疑で逮捕されたのだ。【画像】送検される神保大輔容疑者（43）。マスクで口元を覆い、金網越しに黒目がのぞく。どこか無表