11月19日、静岡県伊東市の田久保眞紀前市長（55）は、市内で記者会見を開き、市長選（12月14日投開票）へ出馬する意向を表明した。東北大学特任教授で人事・経営コンサルタントの増沢隆太さんは「会見後にあった質疑応答に違和感を覚えた。あの場にいたマスコミは、学歴詐称問題に関する田久保氏の論点ずらしを許していた」という――。写真＝共同通信社記者会見で静岡県伊東市長選への立候補を表明する田久保眞紀前市長＝2025年11