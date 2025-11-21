日本全国でクマによる人身被害が相次いでいる。その「攻撃力」はどれほどのものか。クマ問題を取材するライターの中野タツヤさんは「ヒグマは、ウサイン・ボルト選手よりも速く走り、前足から繰り出されるパンチの威力は約2トンもある」という――。■ヒグマの「前足パンチ」の威力は約2トン野生動物の中でも最強とも言えるのがクマ類だ。中でもヒグマは非常に大きく、大きな個体だと体長3メートル、体重は300キロにもなる上、時速