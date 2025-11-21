化粧品業界で国内1位のシェアを誇り、長きにわたって日本の「美の象徴」として多くの女性たちに愛されてきた資生堂。激震が走ったのは、今年11月10日のことだった。2025年12月期の連結最終損益は520億円の赤字になる見通し――60億円の黒字としていた業績予想から一転、過去最大の赤字に転落してしまったのだ。創業150年を超える歴史を誇り、ブランド力だけで言えば、国内はもちろん、海外でも高く評価される同社だけに、報道直後