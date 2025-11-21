この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 「3万も5万も払うとかw」→写真スタジオをなめてたパパ、ビフォアフに5千いいね たんを(@smk_513)さんの投稿です。たんをさんは、娘さんの100日祝いのため、ご主人と娘さんと