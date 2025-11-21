裸一貫、芸能界に飛び込んでヌードモデル専門の事務所を立ち上げた男がいた。その名を火石利男という。火石プロダクションの代表として最盛期には130人の女優を抱え、みずから積極的にメディアに登場した。往年のエロジャンルを支えた名物社長、「天下の脱がせ屋」「ポルノの帝王」と呼ばれた男を振り返ろう。日本一のヌード仕出し屋・火石プロダクション1960年代前半、日本映画の斜陽に伴って登場した「ピンク映画」は、それまで