例えばこどもがソファに寝そべってスマホやゲームをしていたら、どんな声をかけるだろう。「少しは手伝ってよ」「いつまで観てるの！」つい、そんな言葉を漏らしてしまうかもしれない。 しかしもしかしたら、何かを言う前にその子の様子を観察するといいかもしれない。漫画『夜廻り猫』には、父親の言葉によって救われたこどもがいた。2015年、作者の深谷かほるさんがTwitter（現X）に投稿した8コマ漫画から始まった 漫画『夜廻り