全国の動物園で「ハシビロコウ」が人気となり、グッズも「作れば売れる」と大盛況。人々の心をひきつけるワケとは？ 【写真を見る】「パンダとともに人気トップ3に入る」…なぜ人気？“動かない鳥”「ハシビロコウ」【THE TIME,】動かないのに「ハシビロコウまっしぐら」平日昼間の『上野動物園』（東京・台東区）。多くの人がハシビロコウ目当てに集まり、カメラを向けています。高さ1m20cmほどの大型の鳥【ハシビロコウ】は