岡山県吉備中央町の棚田の一角、眼前に吉備高原の山々が広がる高台に隠れ家のような喫茶店「オーガニカコーヒィ」（同町竹荘）がある。カウンターに立ち、慣れた手つきでポットを扱うのは、まだ中学生の笹田渉さん（12）＝加賀中1年。両親が営む店で接客からドリップまでこなす?少年バリスタ?だ。丁寧な接客も好評で「コーヒーの全てを身に付けたい」と夢を語る。【写真】コーヒーを淹れる姿はかっこいい！細口ポットから円を