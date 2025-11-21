日本では当たり前になったコンビニやファストフードの「100円で飲める美味しいコーヒー」。しかしこの常識、海外のコーヒー関係者から見ればありえないクオリティだという。ブームの先駆者はマクドナルドだったが、そこにセブン-イレブンが参入し、市場は一気に塗り替えられた。100円コーヒー誕生の影で起きていた攻防を、マクドナルドのコンサルとして携わった著者が語る。 【