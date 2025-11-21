アメリカ・ニューヨークでストリートブランド「Supreme」のテクニカルデザイナーとして働くあっちさん。アメリカの経済事情をリアルに語るYouTubeチャンネルも人気だ。そんなあっちさんが指摘するのが、アメリカで広がるチップ疲れ、そしてトランプ政権によって若者たちがローン地獄から抜け出せなくなっている現状だ。【画像】アメリカで高収入の人気職になりつつある職種あっちさんの著書『ニュ&#