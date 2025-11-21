日本の暦「二十四節気（にじゅうしせっき）」には、自然とともに暮らしてきた先人の知恵が息づいています。今回取り上げるのは、冬の訪れを告げる「立冬（りっとう）」と、雪がちらつきはじめる「小雪（しょうせつ）」です。播磨国総社射楯兵主神社（兵庫県姫路市）祭務部の尾崎祐彦さん（※崎は「たつさき」）に、これからの季節を健やかに過ごすヒントを聞きました。播磨国総社射楯兵主神社本殿【立冬（11月7日〜21日ごろ