播磨地域は「日本酒のふるさと」とも言われる、酒造りの名所です。今回は、明治時代から続く姫路の老舗酒蔵に詳しく取材しました。☆☆☆☆姫路市にある灘菊酒造は、1910年（明治43年）の創業から115年を迎えました。市川の清らかな水と地元産の米を生かし、「姫路でしか出会えない酒」をコンセプトに、小規模で丁寧な手づくりの酒造りを行っています。現在、蔵を率いるのは4代目の川石光佐さん。兵庫県で初めての女性杜氏（と