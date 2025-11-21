タレントの藤本美貴（40）が20日深夜に放送されたテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）が洗濯物を畳んだ時にする自身の行動を明かした。今回のテーマは「ホレボレ?バレバレ?褒め方あざとボーダーライン」。MCの山里亮太から「人をストレートに褒める方か、恥ずかしくて出来ない方か」と尋ねられると、「私、褒められます。全然褒められる」と答えた。