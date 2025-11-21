イスラエルによる攻撃で破壊された建物＝20日、ガザ北部ガザ市（AP＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は20日、パレスチナ自治区ガザ全域に対する19日の空爆で、イスラム組織ハマスの海上部隊の責任者と人質の拘束に関与した幹部の計2人を殺害したと発表した。空爆は軍の展開地域で発砲された報復として実施しており、ガザ保健当局によると、25人が死亡した。仲介国カタールは20日「停戦を揺るがす恐れがある」と非難した。