この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。 ■これまでのあらすじいつかこの子も結婚する日がくるのだろう…そういって見つめていた娘。そんな娘が18歳になり、彼氏だと言って連れてきたのはなんと23歳年上の男性だった。は？もう帰ってほしい…”成人した”からって大人じゃない「娘さんと交際しています」――そう頭を下げたのは、41歳の男性だった…