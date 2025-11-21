お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が20日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。夫婦関係が良好だと明かした。1人娘の長女が海外留学中の長女だと明かした上で「1人娘だからいなくなったら嫌じゃん。奥さんと2人っきり。雰囲気分かります？」と投げかけた。現在、娘の留学で妻のミュージシャン奈歩との2人生活は「今ね、充実してるんです。小木家。娘が嫁いだ時に老後って多