人気ユーチューバー、ばんばんざいのぎしが21日までにX（旧ツイッター）を更新。授かり婚をめぐる自身の体験についてつづった。「深夜にふと思ったんだけどこの出生率が過去最低の時代になぜ俺はデキ婚で叩かれたんだ…？お前らはそれでも日本国民か…？」と投げかけた。その上で「って文字打っててふと思ったんだけど産んでる妻が偉いだけで俺は変わらずダメだったわ」と続けた。ぎしはみゆ、るなと19年から男女3人組ユー