スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！本日はプロ野球の名場面の連載です。プロ野球・名シーン「忘れられないあの投球」第８回ソフトバンク・高橋礼日本シリーズ第２戦（2019年）プロ野球には長く語り継がれる名場面がある。誰もがテレビに釘付けになったシーンから、知られざる一幕まで、さまざまな名場面を集めた当連載。今回は現役のアンダーハンドの名手、ソフトバンクの高橋礼が2019年の日本シリーズで巨人の主砲