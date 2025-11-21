米大リーグ公式サイトは２０日（日本時間２１日）、ポスティングシステムでメジャーを目指す巨人・岡本和真内野手と西武の高橋光成投手は米東部時間の２２日午前８時（日本時間同日午後１０時）からメジャー全球団との交渉が可能となり、交渉期間は来年１月４日午後５時（日本時間５日午前７時）までの４５日間と伝えた。通算２４８本塁打の岡本は今季左肘の負傷したものの６９試合で１５本塁打を放ち、打率３割２分７厘をマー