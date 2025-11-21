元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）が披露したルームウェア姿が注目を集めている。希空は２１日までに自身のインスタグラムを更新。「おうちでゆったりｄａｙ」とつづり、柄のついた明るいピンク色のルームウェア姿を披露した。また、チークや涙袋を強調した甘めのメイクもポイントのひとつだ。この投稿にはたくさんの「いいね！」が寄せられている。