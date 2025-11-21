ドル円は１５７円台で上下動底堅い動きは続く＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５７円台で上下動したものの、底堅い動きは続いている。１５８円台を何度か試す動きが見られたものの、１５７円台後半の水準で上値を止められている。ここ数日の急速な上昇に、過熱感も高まっており、そろそろ上値も重くなって来ているようだ。 来年は円高を期待する向きも少なくないようだ。米大手銀が今週公表していた１