瀬戸内海で養殖カキの大量死が確認されている。生産量日本一の広島県をはじめ、産地の多くで水揚げされたカキの５割超が死んでいた。今夏の猛暑で海水温が上昇し、生育不良となったのが主な理由とみられる。流通量が低下するなど影響が広がっている。再開見えず広島県内有数の産地、呉市。カキ養殖などを営む男性（４７）が今月５日に水揚げしたところ、約４万個のほとんどは殻が開いて死んでいた。１０月下旬に顧客からの新規