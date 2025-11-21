NY株式20日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均45752.26（-386.51-0.84%） S＆P5006538.76（-103.40-1.56%） ナスダック22078.05（-486.18-2.15%） CME日経平均先物48450（大証終比：-1470-3.03%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は序盤の大幅高から失速した。ナスダックも同様。ダウ平均は一時７００ドル超、ナスダックは一時２．６％急伸していたものの、急速に下げに転じている