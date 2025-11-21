元ＡＫＢ４８で女優の前田敦子が１９日付で自身のＳＮＳを更新。憧れの女優と共演することを明かした。「私は柴咲コウさんに憧れてこの世界に入りました。コウさんにやっとちゃんとお会いできて幸せすぎたのです！！やったね１４歳の私！！ＡＢＥＭＡオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』今夜１０時から配信スタートです！見てね！」と昔からの憧れだったことを明かし、柴咲とのツーショットを公開した。この投稿に「感動