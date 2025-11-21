テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（通称“ヒロアカ”）シリーズの最終章となる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系毎週土曜後5：30）第8話（通算167話）「緑谷出久：ライジング」が22日に放送される。これに先立ち、あらすじ、先行場面カット、30秒予告編が20日、公開された。【場面カット】頑張れ！必死の形相で駆けるデク本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から24