今年2月に放送50年目に突入した『徹子の部屋』。その節目を記念した「50年目深掘りスペシャル」が3度放送されてきたが、本日11月21日（金）は『徹子の部屋SP木村拓哉と時代を彩る名優たち』と題した2時間スペシャルが放送される。2020年4月に放送された「45年目突入スペシャル」以来5年ぶりの出演となる木村拓哉を迎え、スペシャル版ではおなじみの“カードトーク”を繰り広げる。◆黒柳徹子の無茶ぶりに木村拓哉が“神対応”「今