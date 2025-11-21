お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が20日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。海外留学中の長女について言及した。「娘が向こうに、外国にいらっしゃりますのでね。寮生活してるんですけど。すごい寮が楽しいみたいで」と切り出した。「ウチの娘がさ、向こうで寮生活してるんだけど。9月に行って2カ月か。1回も電話してないのよ」と明かした。娘からの連絡も少ないといい