銀行の審査に落ちかけた理由が「同じ名前の人の借金」だった。そんな信じられない出来事から始まった“田中宏和現象”。全国各地で巻き起こる同姓同名トラブルは、笑いと驚きの連続だ。病院、旅行先、マラソン大会、どこに行っても「田中宏和」はいる。偶然の出会いが生んだ小さな奇跡の物語を、ユーモラスに描く。※本稿は、ブランド・クリエイティブ・ディレクターの田中宏和『全員タナカヒロカズ』（新潮社）の一部を抜粋・編集