幼い子どもたちのあいだで、性非行が広まっているという。興味本位の行為に見えて、そうした行為をする児童は深い闇を抱えている。これ以上被害を増やさないためにどうすればいいのか、また自分の子どもが被害にあったらどのような対応をすればいいのか？※本稿は、斉藤章佳『夫が痴漢で逮捕されました 性犯罪と「加害者家族」』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。性的同意という言葉を知らない少年たち性非行に