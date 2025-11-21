シンガポール華字メディアの連合早報は19日、中国の不動産会社について「直近半年で平均して毎週トップが交代している」とする記事を掲載した。記事はまず、中国メディアの第一財経の大まかな統計によると、6月初旬以降、20余りの不動産会社で董事長が交代していて、これは平均して毎週トップが交代している計算になるとし、トップが代わった会社には、五鉱地産や北京住総、招商蛇口などの中央・国有企業に加え、再建型倒産手続き