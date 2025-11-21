大会名：CMEグループ ツアー選手権期間：11/20～11/23コース：ゴールドコースヤード：6734パー：72 試合の詳細データはこちら≫ CMEグループ ツアー選手権 の第1ラウンドが、20日、 ゴールドコース（6734ヤード、パー72）で行われた。イ ソミ（韓国）は 8アンダーでラウンド。トータル8アンダーで首位。2位は2打