BOYNEXTDOOR(P)&(C) KOZ Entertainment. BOYNEXTDOORが『第67回日本レコード大賞』の新人賞を受賞した。「日本レコード大賞」は、公益社団法人日本作曲家協会が音楽文化の発展に寄与するため、毎年、各賞が制定され、年末にTBSで受賞の模様が生放送される。BOYNEXTDOORが受賞した「新人賞」は、対象年度内において初めて顕著な活動をし、大衆に支持され、将来性を認められた歌手に贈られる賞。第5世代のボーイ