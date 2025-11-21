背骨全体の動きを滑らかにして、姿勢を改善する「Catエクササイズ」を紹介します（写真：I／PIXTA）【図解で簡単にわかる】自律神経を整えるケア「朝、なんとなく身体がだるい」「ベッドから起き上がるのがつらい」といった不調が続くとき、それは決して「やる気がないから」「メンタルが弱いから」ではありません。多くの方が不調の原因を「自律神経の乱れ」と考え、食事や運動、入浴などさまざまな方法を試していますが、なかな